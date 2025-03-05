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БЖД: 11 дополнительных поездов назначены на мартовские праздники в Беларуси

Белорусская железная дорога назначила 11 дополнительных поездов на мартовские праздники.

Источник: Комсомольская правда

Белорусской железной дорогой на мартовские праздник назначены 11 дополнительных поездов, рассказали в пресс-службе предприятия.

Так, на мартовские праздники, с 7 по 10 марта, БЖД назначила одиннадцать дополнительных пассажирских составов. При этом девять поездов назначены во внутриреспубликанском сообщении. Это поезда, следующие по наиболее востребованным маршрутам: из Минска в Брест, Гомель и Могилев. А также два поезда международного сообщения, направлением Минск — Санкт-Петербург и обратно.

Еще магнитная буря ожидается на Земле 5 марта — что ждать белорусам.

Что касается температурного фона, то синоптики сказали о потеплении перед 8 Марта до +18 на 5 — 7 марта: «Тепло придет с территории Латвии».