БЖД: 11 дополнительных поездов назначены на мартовские праздники в Беларуси

Так, на мартовские праздники, с 7 по 10 марта, БЖД назначила одиннадцать дополнительных пассажирских составов. При этом девять поездов назначены во внутриреспубликанском сообщении. Это поезда, следующие по наиболее востребованным маршрутам: из Минска в Брест, Гомель и Могилев. А также два поезда международного сообщения, направлением Минск — Санкт-Петербург и обратно.