Частицу Благодатного огня доставят в Молдову на Пасху: подробности

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik. Митрополия Молдовы организует и в текущем году паломничество в Израиль, чтобы доставить в республику частицу Благодатного огня из Иерусалима.
Как уточнили в митрополии, святыня будет доставлена в Кишинев в канун Пасхи, 19 апреля, к кафедральному собору Рождества Христова в столице, после чего огонь раздадут священникам и прихожанам.
Паломничество в Израиль начнется 14 апреля и продлится до 19 апреля, отмечают в митрополии:
«Митрополия Молдовы организует под эгидой и по благословению Святейшего Митрополита Владимира, Предстоятеля Православной Церкви Молдовы, в Страстную седмицу (14 — 19 апреля 2025 года) благословенное паломничество в Святую Землю для приветствия и принесения Благодатного огня».
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году Пасху встретят 20 апреля. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
По традиции Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны, в том числе и в Республику Молдова.