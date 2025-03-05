В РФ приступили к созданию клона племенного быка

Специалистами были отобраны два быка-производителя для клонирования породы джерси и герефорд. Сегодня в криобанке лаборатории уже заготовлено по 170 эмбрионов каждого животного готовых к подсадке. Процесс клонирования позволяет создать точную генетическую копию животного, а его продуктивные показатели напрямую зависят от выбора донора. Год назад на ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае с помощью метода ручного клонирования (handmade сloning) родился первый клон — корова Звездочка. Она является копией голштинской коровы весом 800 килограммов, которая за свою жизнь принесла семь здоровых телят и показывала высокие надои — 18 тонн молока в год (при среднем показателе 10−11 тонн). За первый год жизни Звездочка набрала 523 кг, что на 200 кг больше сверстников.