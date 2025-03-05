В РФ приступили к созданию клона племенного быка

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские ученые начали лабораторные работы по созданию первого клона племенного быка, который позволит получать многомиллионную прибыль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Прогресс агро», которая выступила заказчиком работ биотехнологической лаборатории «Альтраген».
«В ближайших планах компании — создание клонированного племенного быка-производителя. В отличие от клонированных коров, чья молочная продуктивность не сможет быстро окупить затраты на их производство, племенные быки позволяют получать многомиллионную прибыль за счет продажи семени. Клонированный бык будет первым в России», — говорится в сообщении.
Специалистами были отобраны два быка-производителя для клонирования породы джерси и герефорд. Сегодня в криобанке лаборатории уже заготовлено по 170 эмбрионов каждого животного готовых к подсадке. Процесс клонирования позволяет создать точную генетическую копию животного, а его продуктивные показатели напрямую зависят от выбора донора. Год назад на ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае с помощью метода ручного клонирования (handmade сloning) родился первый клон — корова Звездочка. Она является копией голштинской коровы весом 800 килограммов, которая за свою жизнь принесла семь здоровых телят и показывала высокие надои — 18 тонн молока в год (при среднем показателе 10−11 тонн). За первый год жизни Звездочка набрала 523 кг, что на 200 кг больше сверстников.
«Идея клонирования коровы-рекордсменки возникла как ответ на актуальные вызовы, стоящие перед современным животноводством. Это обеспечение продовольственной безопасности путем создания стада здоровых и высокопродуктивных коров, сохранение ценных генетических линий и снижение зависимости от зарубежных поставок генетического материала. Традиционные методы селекции имеют вероятностный характер и требуют длительного времени, в то время как клонирование позволяет воспроизвести генетически совершенное животное в пределах одного цикла вынашивания. Эта технология может стать ключевым инструментом в достижении устойчивого и высокоэффективного животноводства в России», — рассказала начальник отдела теории решения изобретательских задач ГК «Прогресс агро» Виктория Юрченко, чьи слова приводятся в сообщении.