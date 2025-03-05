Электричество вернули в центр Воронежа после аварийного отключения

Энергетики «Воронежской горэлектросети» восстановили электроснабжение потребителей после технологического нарушения в Центральном районе Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 5 марта.
Ранее сообщалось, что свет планируется вернуть только к 15:00, однако специалисты устранили неполадки раньше, и уже к 11:35 подача ресурса возобновилась.
Напомним, что сегодня, 5 марта, на пяти улицах в Центральном районе Воронежа пропал свет. В связи с этим на перекрестках в центре города перестали работать светофоры, из-за чего движение на дорогах было затруднено.