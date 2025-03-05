Некоторые жители Ростовской области пожаловались на отсутствие сирен 5 марта

Напомним, проверку системы оповещения проводили сегодня по всей России, в частности, сирена звучала во всех 55 территориях Ростовской области. К слову, сегодня должны были не только включить сигнал тревоги, но и запустить машины с громкоговорителями, а также прервать теле- и радиопередачи учебными сообщениями.