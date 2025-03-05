Некоторые жители Ростовской области пожаловались на отсутствие сирен 5 марта

Сегодня, 5 марта, некоторые жители Ростовской области пожаловались в соцсетях на отсутствие сирен во время проверки системы оповещения населения.
«Полную тишину» или «приглушенные звуки» отметили ростовчане и батайчане. Люди уточнили, что сигнал «Внимание всем!» не очень хорошо проходил в квартиры с закрытыми окнами, но на улицах или на балконах звук был более четким.
При этом другие жители этих Ростова и Батайска, напротив, отметили довольно громкую сирену. Также учебное предупреждение хорошо слышали в Таганроге и Новочеркасске.
Напомним, проверку системы оповещения проводили сегодня по всей России, в частности, сирена звучала во всех 55 территориях Ростовской области. К слову, сегодня должны были не только включить сигнал тревоги, но и запустить машины с громкоговорителями, а также прервать теле- и радиопередачи учебными сообщениями.