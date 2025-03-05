В Челябинской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С начала текущего года отмечается еженедельный прирост уровня заболеваемости. За прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 12%», — прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным лабораторных исследований, в структуре лабораторно подтвержденного грипп А составляет 10,6%, А АH1N1 pdm 2009 — 29,9%, грипп В — 59,5%.
Среди вирусов негриппозной этиологии активно выявляются сезонный коронавирус, риновирус и РС-вирус.
Санитарные врачи рекомендуют соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки после улицы, перед едой); в местах скопления людей применять для защиты маски.