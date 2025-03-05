На 6 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать в некоторых районах 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +7°C, днем от +10°C по северо-востоку до +18°C по югу.
6 марта на всей территории Беларуси прогнозируется сильный ветер. Из-за этого по стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать в некоторых районах 15−18 м/с.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +7°C, днем от +10°C по северо-востоку до +18°C по югу.