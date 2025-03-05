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На 6 марта в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

6 марта на всей территории Беларуси прогнозируется сильный ветер. Из-за этого по стране объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +14° 8 м/с 77% 754 мм рт. ст. +10°
Источник: ОНТ

По прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать в некоторых районах 15−18 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +7°C, днем от +10°C по северо-востоку до +18°C по югу.