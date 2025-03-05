У воронежского стадиона «Факел» перекроют движение и запретят парковку

В Советском районе Воронежа в субботу, 8 марта, связи с проведением домашней игры «Факела» временно ограничат движение автотранспорта. Также за день до этого введут запрет на парковку. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства в среду, 5 марта.