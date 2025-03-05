У воронежского стадиона «Факел» перекроют движение и запретят парковку

В Советском районе Воронежа в субботу, 8 марта, связи с проведением домашней игры «Факела» временно ограничат движение автотранспорта. Также за день до этого введут запрет на парковку. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства в среду, 5 марта.
Так, c 18:00 пятницы, 7 марта, до 18:00, 8 марта, припарковаться нельзя будет на улице Домостроителей — от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой и Писателя Маршака — от Домостроителей до Героев Сибиряков.
А с 7:00 до 18:00 в субботу, 8 марта, будет запрещено движение автотранспорта на участке от улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.
В связи с этим на время действия ограничений скорректируют схему движения нескольких городских автобусов:
- № 12, 54, 72 проследуют от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам;
- № 17 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков;
- № 23 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршруту;
- № 24 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
- № 66 — от остановки «Юго-Западный рынок» по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту;
- № 95 — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, бульвару Пионеров и далее по маршруту. В обратном направлении — с бульвара Пионеров по улицам Домостроителей, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршруту;
- № 20, 40, 70, 88, 52, 27 — с улицы Ворошилова по улицам Матросова, Героев Сибиряков, Олеко Дундича и далее по маршрутам. В обратном направлении — с улицы Олеко Дундича по улицам Героев Сибиряков, Пешестрелецкой, Домостроителей, Ворошилова и далее по маршрутам.
Также перевозчики ориентированы на усиление транспортной работы после завершения матча.