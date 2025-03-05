Нижегородцев предупредили о повышении цен на хлеб

Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий вырастет в ближайшее время. А на некоторые позиции, возможно, они уже поднялись. В феврале крупнейшие производители хлебобулочных изделий предупредили торговые сети о повышении отпускных цен.
Буквально летом прошлого года вся страна горячо обсуждала повышение цен не хлеб. Тогда эксперты рынка говорили о том, что хлебопёки держались до последнего, но растущие расходы на производство поставили их в безвыходное положение. Откладывать повышение цен было больше нельзя.
За 2024 год стоимость пшеничной муки первого сорта выросла на 18%, муки высшего сорта — на 22%, ржаной — на 33%. Это подорожание в том числе отразилось на стоимости хлебобулочных изделий, которые поднялись в цене на 27%.
И вот — новое повышение. Крупнейшие производители хлеба и хлебобулочных изделий России уведомили торговые сети об увеличении отпускных цен на 10−12%. Причины те же: растущие издержки производителей на упаковку, транспортировку, коммуналку, кредиты по высоким ставкам, которые берутся на развитие.
Нижегородские производители хлеба направили в торговые компании на согласование предложения о повышении отпускных цен на 5−10%.
«Это обусловлено ростом себестоимости продукции за счёт увеличения затрат на основные ингредиенты, упаковочные материалы, логистику, содержание и обслуживание производственного оборудования и повышения заработной платы производственного персонала», — пояснили в региональном минсельхозе.
Председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли Игорь Караваев отметил, что цены будут расти постепенно. Цены на социально значимые виды хлеба будут сдерживаться. К тому же никто не отменял различные промоакции.
На сколько вырастет конечная стоимость для потребителя, сказать трудно. По оценкам экспертов, подорожание в торговых точках может составить 2−3 рубля.
В Минсельхозе РФ назвали ситуацию на рынке хлеба стабильной.
«Внутренний рынок насыщен продукцией, для потребителей обеспечен широкий выбор», — отметили в ведомстве.
Так что без хлеба нижегородцы не останутся.
Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что стоимость продуктов выросла на 10,8% в Нижегородской области.