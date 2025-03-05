Нижегородцев предупредили о повышении цен на хлеб

Буквально летом прошлого года вся страна горячо обсуждала повышение цен не хлеб. Тогда эксперты рынка говорили о том, что хлебопёки держались до последнего, но растущие расходы на производство поставили их в безвыходное положение. Откладывать повышение цен было больше нельзя.