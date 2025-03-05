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Население Екатеринбурга должно превысить 1,6 миллиона к 2030 году

К 2030 году население Екатеринбурга должно составить 1,612 млн человек, к 2036 году — 1,674 млн человек, к 2040 году — 1,739 млн человек.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в проекте прогноза социально-экономического развития столицы Урала. На данный момент в Екатеринбурге проживает более 1,5 млн человек.

Общественные обсуждения проекта стартовали 5 марта, они завершатся 3 апреля. Предлагается обсудить три варианта развития Екатеринбурга: прорывной, консервативный и умеренный.

По мнению экспертов, Екатеринбург ожидает уверенный рост. Главным трендом в развитии станут формирование промышленных кластеров, высокотехнологичные и наукоемкие производства, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Темп роста экономики будет варьироваться от 107% до 111%. Оборот крупных и средних предприятий вырастет с 6,8 трлн рублей до почти 17 трлн рублей.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге зарегистрировано 127,1 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и более 162 тысяч самозанятых.

По итогам минувшего года в столице Урале зафиксирован устойчивый рост как количества предпринимателей, так и самозанятых граждан. Наиболее популярные направления их деятельности: торговля, научная и техническая деятельность, строительство, производство, транспортировка и хранение, операции с недвижимостью.