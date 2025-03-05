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Владимир Путин отметил госнаградами четырех выдающихся жителей Омской области

В список награжденных попали управленцы и учителя Омской области.

Источник: Комсомольская правда

Четырех жителей Омской области за выдающиеся заслуги наградил президент России Владимир Путин. По указу главы государства были отмечены два управленца и два учителя. Президент высоко оценил вклад каждого из награжденных в развитие региона.

Как сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа, глава Крутинского района получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» был удостоен Петр Певень, бывший глава Шербакульского городского поселения.

За выдающиеся достижения в подготовке молодых специалистов знаками отличия «За наставничество» награждены две учительницы: Татьяна Савенок из Богословской средней школы Омского района и Валентина Фадеева, заместитель директора Кейзесской средней школы Седельниковского района.

Ранее мы рассказывали, что в январе Владимир Путин отметил государственными наградами четверых омичей.