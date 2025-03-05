Астанчан «засыпали» SMS о приближающейся непогоде

Напомним, ранее синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на март 2025 года в Казахстане. Метеорологи обещают, что первый месяц весны ожидается теплым и осадочным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Дождей в марте, по прогнозам, будет больше нормы на большей части страны и около нормы — в юго-западной, южной части Казахстана.