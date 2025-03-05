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Астанчан «засыпали» SMS о приближающейся непогоде

В Астане объявили штормовое предупреждение на 6 марта. Горожане получили сразу четыре SMS с предупреждением о непогоде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Источник: Tengrinews

О надвигающейся непогоде с самого утра горожан предупредила SMS-рассылка от 112. В сообщениях астанчан предупредили сразу о предстоящем гололеде, метели, дожде и сильном ветре.

В свою очередь департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщил о том, что в городе объявлено штормовое предупреждение.

«Сообщаем, что, по данным РГП “Казгидромет”, в Астане 6 марта ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Метель, гололед. Ветер южный, юго-западный с порывами 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики Казгидромета озвучили прогноз погоды на март 2025 года в Казахстане. Метеорологи обещают, что первый месяц весны ожидается теплым и осадочным. Средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории Казахстана. Дождей в марте, по прогнозам, будет больше нормы на большей части страны и около нормы — в юго-западной, южной части Казахстана.