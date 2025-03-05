В Бурятии в 2026 году начнут исследовать целебные источники

«Стандартизованный подход позволили нам определить наиболее эффективные источники минеральных и пресных вод, востребованные с точки зрения тувинской бальнеотерапии и имеющие определенные свойства с точки зрения доказательной медицины, — пояснила Смирнова. — Многие из пресных источников, которые не имеют каких-либо специфических компонентов и не укладываются в принятую классификацию минеральных вод, точно так же оказывали оздоравливающее действие. Интегральным показателем этого являлся уровень соматического здоровья обследованных людей».