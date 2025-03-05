В Бурятии в 2026 году начнут исследовать целебные источники

УЛАН-УДЭ, 5 марта. /ТАСС/. Ученые начнут с 2026 года работу по исследованию целебных свойств минеральных источников, расположенных на территории Бурятии, — для дальнейшего включения их в клинические рекомендации. Об этом сообщила ТАСС главный научный сотрудник Томского НИИ курортологии и физиотерапии, главный внештатный специалист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по санаторно-курортному лечению в Сибирском федеральном округе Ирина Смирнова.
«Нами получено задание Федерального медико-биологического агентства по изучению лечебных свойств климато-рекреационного и бальнеологического потенциалов наиболее перспективных территорий Сибирского и Дальневосточного федерального округов. С 2026 года планируется проведение исследований в Бурятии», — сказала Смирнова после пленарного заседания I Международного форума «Традиционная медицина Бурятии: инновации во благо здоровья».
По словам эксперта, это будет комплексное изучение климата, минеральных вод, лечебной грязи на территории Бурятии. Планируются выездные мероприятия, экспедиции. Ученые определят свойства и преимущества объектов изучения для дальнейшего их включения в клинические рекомендации, для составления заключений по использованию в широкой медицинской практике.
В Бурятии насчитывается порядка 300 выходов минеральной воды с различными физическими свойствами, химическим и газовым составом. Наиболее освоенные источники — Аршанский, Горячинский, Питателевский, Гусихинский, Толстихинский, Змеевый.
Исследования в Туве.
Смирнова рассказала, что аналогичное исследование проведено в Туве. «Нашим институтом совместно с Научно-исследовательскии институтом медико-социальных проблем и управления Республики Тыва при поддержке правительства Тувы в рамках целевой программы проведены исследования более 200 проявлений минеральных вод — наиболее востребованных с позиции этномедицины, — пояснила эксперт. — Задача была — доказать, либо опровергнуть наличие оздоравливающего эффекта традиционной этнической тувинской бальнеотерапии с позиции доказательной медицины. Полученные результаты позволили определить перспективы разработки наиболее эффективных источников минеральных вод и разработать проект кластерного развития санаторно-курортного комплекса региона».
В ходе данного проекта обученные бригады медработников в течение одного аржаанного сезона (вторая половина лета, когда местные жители отправляются на источники отдохнуть и поправить здоровье) одновременно работали на 23 аржаанах (целебных источниках) и двух озерах Тувы. По единому протоколу обследовали более 2 тыс. человек.
«Стандартизованный подход позволили нам определить наиболее эффективные источники минеральных и пресных вод, востребованные с точки зрения тувинской бальнеотерапии и имеющие определенные свойства с точки зрения доказательной медицины, — пояснила Смирнова. — Многие из пресных источников, которые не имеют каких-либо специфических компонентов и не укладываются в принятую классификацию минеральных вод, точно так же оказывали оздоравливающее действие. Интегральным показателем этого являлся уровень соматического здоровья обследованных людей».
Смирнова добавила, что методы тувинской бальнеотерапии во многом перекликаются с бурятской: речь о питье минеральной воды, купании в ней, а также об использовании ультрапресной воды в качестве глазных капель.
О форуме.
I Международный форум «Традиционная медицина Бурятии: инновации во благо здоровья» с участием представителей разных регионов РФ, Китая, Монголии и Мьянмы проходит в Улан-Удэ 4 — 6 марта. Цель мероприятия — развитие и распространение технологий, сберегающих здоровье, с использованием опыта и потенциала традиционной медицины, а также внедрение их в систему здравоохранения.