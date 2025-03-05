Космические классы планируют открыть в школах Екатеринбурга

«В Екатеринбурге 60% классов имеют профили. Выстраивается обучение по принципу “бесшовного” образования. Больше всего инженерных, психолого-педагогических и предпринимательских классов. Мы близки к открытию космических классов, уже пришли и в эту сферу. 33 школы города имеют лицензию на предпрофессиональное обучение, то есть ученики уже могут получать профессию и общаться с работодателем», — заявил Орлов.