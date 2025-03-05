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Космические классы планируют открыть в школах Екатеринбурга

В екатеринбургских школах могут появиться специализированные космические классы. Об этом заявил глава города Алексей Орлов на Московском международном Салоне образования (ММСО.EXPO-2025).

Источник: NASA

«В Екатеринбурге 60% классов имеют профили. Выстраивается обучение по принципу “бесшовного” образования. Больше всего инженерных, психолого-педагогических и предпринимательских классов. Мы близки к открытию космических классов, уже пришли и в эту сферу. 33 школы города имеют лицензию на предпрофессиональное обучение, то есть ученики уже могут получать профессию и общаться с работодателем», — заявил Орлов.

Он добавил, что был реализован проект «Первые в профессии», в рамках которого 5000 школьников освоили первые компетенции. Ученики получили знания о работе токаря, робототехника и представителей других специальностей.