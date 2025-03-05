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Боец Никита Кузнецов из Зиминского района погиб на СВО

Военнослужащего проводили в последний путь 5 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Зиминский район. Гвардии рядовой Никита Кузнецов героически погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации района. Это стало большой утратой для друзей и родных сибиряка.

— 5 марта, Зиминский район и жители Хазанского муниципального образования простились с Никитой Кузнецовым, погибшим при выполнении воинского долга в ходе СВО на территории Курской области, — поделились в администрации.

Храброму защитнику Отечества был всего 21 год. Он мужественно стоял на защите Родины и погиб 11 ноября 2024 года выполняя боевую задачу.