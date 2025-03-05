Боец Никита Кузнецов из Зиминского района погиб на СВО

Скорбные вести пришли в Зиминский район. Гвардии рядовой Никита Кузнецов героически погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации района. Это стало большой утратой для друзей и родных сибиряка.
— 5 марта, Зиминский район и жители Хазанского муниципального образования простились с Никитой Кузнецовым, погибшим при выполнении воинского долга в ходе СВО на территории Курской области, — поделились в администрации.
Храброму защитнику Отечества был всего 21 год. Он мужественно стоял на защите Родины и погиб 11 ноября 2024 года выполняя боевую задачу.