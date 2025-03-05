В Омской области по решению властей появится межвузовский кампус мирового уровня

В ходе встречи заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Омской области Виталием Хоценко обсуждались перспективы развития региональной науки, образования и молодежной политики. Ключевым вопросом стало создание в Омске современного межвузовского кампуса, оснащенного инновационной инфраструктурой для научных исследований студентов и молодых специалистов. Омская область намерена участвовать в предстоящем конкурсе на создание кампусов мирового уровня. Проект ориентирован на развитие таких передовых направлений, как космическое машиностроение, аддитивные технологии, радиоэлектроника, строительство и энергетика.