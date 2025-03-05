В Омской области по решению властей появится межвузовский кампус мирового уровня

В ходе встречи заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Омской области Виталием Хоценко обсуждались перспективы развития региональной науки, образования и молодежной политики. Ключевым вопросом стало создание в Омске современного межвузовского кампуса, оснащенного инновационной инфраструктурой для научных исследований студентов и молодых специалистов. Омская область намерена участвовать в предстоящем конкурсе на создание кампусов мирового уровня. Проект ориентирован на развитие таких передовых направлений, как космическое машиностроение, аддитивные технологии, радиоэлектроника, строительство и энергетика.
Губернатор Хоценко подчеркнул первостепенную важность проекта «Столица Сибири» для региона, выразив уверенность в его значительном влиянии на привлечение талантливой молодежи. Он сообщил о подаче заявки на участие в конкурсе и надежде на поддержку федерального правительства.
Кроме того, стороны затронули тему строительства в Омской области флагманской школы — уникального образовательного учреждения для всего Сибирского федерального округа. В настоящее время активно ведется поиск подходящей площадки для ее размещения.
Чернышенко высоко оценил усилия Омской области по привлечению молодых исследователей в научную сферу. Было отмечено существование ежегодной региональной премии для молодых ученых, создание молодежных лабораторий и работа под руководством ведущих специалистов.
В заключение встречи губернатор Хоценко пригласил вице-премьера посетить Омск, который в этом году носит почетное звание «Молодежной столицы России», чтобы ознакомиться с масштабной программой мероприятий, кульминацией которой станет празднование Дня молодежи.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Путин отметил госнаградами четырех выдающихся жителей Омской области.