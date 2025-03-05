В Ростове упавшую из-за сильного ветра остановку вернули на место

В Советском районе Ростова остановку, которая упала из-за сильного ветра, вернули на место и закрепили. Об этом сообщили в городской администрации.
Остановка перевернулась 5 марта в районе парка имени города Плевен. К счастью, по данным администрации Советского района, никто не пострадал.
— Данная остановка находится в концессии. Собственник оперативно выехал на место вместе с бригадой рабочих, которые подняли конструкцию, установили ее на прежнюю площадку и закрепили, — отметили в горадминистрации.
Взамен выбитых стеклопакетов установят новые. Их изготовление уже заказали, и после доставки они будут установлены.