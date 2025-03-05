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В Ростове упавшую из-за сильного ветра остановку вернули на место

В Ростове на упавшей остановке заменят разбившиеся стекла.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова остановку, которая упала из-за сильного ветра, вернули на место и закрепили. Об этом сообщили в городской администрации.

Остановка перевернулась 5 марта в районе парка имени города Плевен. К счастью, по данным администрации Советского района, никто не пострадал.

— Данная остановка находится в концессии. Собственник оперативно выехал на место вместе с бригадой рабочих, которые подняли конструкцию, установили ее на прежнюю площадку и закрепили, — отметили в горадминистрации.

Взамен выбитых стеклопакетов установят новые. Их изготовление уже заказали, и после доставки они будут установлены.