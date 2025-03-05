Адвокат Цитренко: Джигурда обратился в КС для обжалования дела о наследстве

Никита Джигурда решил через Конституционный суд оспорить норму о порядке вступления в наследство. С 2016 года Джигурда судится с сестрой умершей миллионерши Людмилы Браташ. Артист считает, что имеет право на квартиры Браташ в Москве и Париже по условиям завещания, которое предпринимательница якобы составила во Франции за несколько лет до смерти. Однако родная сестра Браташ Светлана Романова обжаловала документ в суде в РФ, и он встал на ее сторону. Что известно о многолетней тяжбе — в материале «Газеты.Ru».