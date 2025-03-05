Водителей Челябинской области предупредили о метелях и снежных заносах

Автовладельцам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами. Особенно внимательно стоит относиться к выезду на встречную полосу. К тому же лучше избегать необдуманных обгонов.
— Важно помнить, что в таких условиях тормозной путь значительно увеличивается, и у вас должно быть достаточно времени для реакции на изменение дорожной обстановки, — предупредили жителей сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области. — Используйте плавный стиль вождения, который поможет сохранить контроль над автомобилем.