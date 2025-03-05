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Водителей Челябинской области предупредили о метелях и снежных заносах

В четверг, 6 марта, солнечную весеннюю погоду в Челябинской области местами сменят сильный снег, метели, гололёд и снежные заносы. Такая обстановка может привести к сложностям на дорогах, поэтому водителей призвали быть внимательнее за рулём, а лучше вообще отказаться от поездки.

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Источник: Pchela.News

Автовладельцам настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами. Особенно внимательно стоит относиться к выезду на встречную полосу. К тому же лучше избегать необдуманных обгонов.

— Важно помнить, что в таких условиях тормозной путь значительно увеличивается, и у вас должно быть достаточно времени для реакции на изменение дорожной обстановки, — предупредили жителей сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области. — Используйте плавный стиль вождения, который поможет сохранить контроль над автомобилем.