Льготные лекарства воронежцам выдают сразу в поликлиниках

Также в регионе создается еще одна структура. Она будет отвечать за контроль качества и реализацию льготных препаратов. Их распределением займется КП ВО «Региональный аптечный склад», соответствующий указ о создании которого глава региона подписал 12 декабря. Как объяснили в правительстве, «Воронежфармацию» реорганизуют в новое, более эффективное предприятие. Александр Гусев поставил перед ним задачу повышать доступность льготных лекарств. Новое учреждение также будет нести ответственность за оборот наркотических и психотропных веществ. Власти рассчитывают, что работа Регионального аптечного склада, на создание которого направили 3,9 млн рублей, позволит более эффективно управлять запасами льготных лекарств, ускорять их доставку в аптеки и обеспечивать надежное снабжение пациентов.