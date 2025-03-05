Льготные лекарства воронежцам выдают сразу в поликлиниках

Теперь за льготников отвечают другие учреждения. Губернатор Александр Гусев поставил перед ними задачу обеспечить надежное снабжение препаратами. О том, как проходит реформа в такой важной сфере, — в материале vrn.aif.ru.
Две структуры вместо одной.
«Воронежфармация», принадлежащая региональному министерству имущественных и земельных отношений, управляла сетью областных госаптек с 1993 года. В последние годы предприятие работало в убытки и, как пояснили в региональном правительстве, к концу 2024 года стало финансово несостоятельным. Эта ситуация привела к перебоям с льготными лекарствами, и власти приняли решение о реорганизации.
В конце прошлого года и в начале этого в регионе фиксировались сложности с получением некоторых льготных препаратов. Это было связано с тем, что на время реорганизации аптеки «Воронежфармации» закрывались на переоформление лицензии. Однако к концу января снова открылись 38 аптек, а в марте их число возрастет до 53.
Сейчас обязанности «Воронежфармации» делят две структуры. Аптечная сеть, включая пункты в райбольницах, с января находится в подчинении бюджетного учреждения регионального минздрава «Воронежский центр контроля качества и отпуска лекарственных средств». Организацию, работающую с 1999 года, возглавляет Юлия Головко. На центр дополнительно возлагают функции хранения и отпуска льготных препаратов.
Новая система госаптек демонстрирует высокую эффективность. Так, при РБ открыли 18 аптечных пунктов вместо 18 отдельных аптек. Теперь пункты занимают помещения общей площадью 1,1 тыс. кв. метров, а не здания площадью почти 5 тыс. кв. метров, как было ранее. Таким образом удалось существенно снизить расходы на эксплуатацию.
Также в регионе создается еще одна структура. Она будет отвечать за контроль качества и реализацию льготных препаратов. Их распределением займется КП ВО «Региональный аптечный склад», соответствующий указ о создании которого глава региона подписал 12 декабря. Как объяснили в правительстве, «Воронежфармацию» реорганизуют в новое, более эффективное предприятие. Александр Гусев поставил перед ним задачу повышать доступность льготных лекарств. Новое учреждение также будет нести ответственность за оборот наркотических и психотропных веществ. Власти рассчитывают, что работа Регионального аптечного склада, на создание которого направили 3,9 млн рублей, позволит более эффективно управлять запасами льготных лекарств, ускорять их доставку в аптеки и обеспечивать надежное снабжение пациентов.
В двух организациях работают сотрудники «Воронежфармации». В декабре им предложили перейти на новую работу в соответствии с прежними специализацией и профилем. Коллектив был сокращен с 2888 до 220 человек, но число работников, задействованных в льготном обеспечении воронежцев, осталось прежним.
«Зашел к врачу — получил рецепт, затем получил в аптеке лекарство».
Вопрос преобразований в системе выдачи льготных лекарств затронул в ходе прямого эфира министр здравоохранения Игорь Банин.
Он принес извинения пациентам за доставленные неудобства и пояснил, что процесс открытия аптеки заново не прост и зависит не только от областного ведомства.
«Мы вносим изменения для того, чтобы воронежцам в итоге стало удобнее, чтобы аптеки были при наших учреждениях первичного звена. Зашел к врачу — получил рецепт, затем получил в аптеке лекарство. Мы к этому идем», — сказал Игорь Банин, добавив, что во время трудностей с выдачей льготных препаратов в аптеках продолжала работать адресная доставка лекарств.
По итогам реформы «Воронежфармация» постепенно погасит долги и прекратит существование. Александр Гусев 14 февраля подписал постановление о начале ликвидации предприятия. На эти процедуры уйдет год. Губернатор дал поручение министру имущественных и земельных отношений Ольге Провоторовой утвердить ликвидационный баланс аптечной сети и сформировать комиссию для закрытия юрлица. Уже в ближайшее время власти утвердят порядок и расчетов с кредиторами. Контролировать процесс будет первый зампред облправительства Данил Кустов.