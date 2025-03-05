Сотни макетов пистолета Макарова закупят для школ Ростовской области в рамках регионального и национального проектов («Все лучшее детям» и «Молодежь и дети»). На эти цели из бюджета региона готовы потратить 27,6 млн рублей. Соответствующий тендер был открыт на сайте госзакупок.