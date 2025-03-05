Сотни макетов пистолета Макарова закупят для школ Ростовской области в рамках регионального и национального проектов («Все лучшее детям» и «Молодежь и дети»). На эти цели из бюджета региона готовы потратить 27,6 млн рублей. Соответствующий тендер был открыт на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает министерство образования Дона. Поставщика определят 14 марта 2025 года.
Победитель конкурса обязан к началу июля привезти 743 макета (цена за единицу — примерно 37 тысяч рублей). Товары должны быть совершенно новыми и в упаковке. Также требуется гарантия в 12 месяцев.