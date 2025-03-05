В ИТМО создали алгоритм для быстрого анализа ДНК бактерий

«Полученные в ходе анализа данные могут быть использованы не только для выявления штаммов в микробиоме, но и определения свойств бактерий в нем. Например, патогенности, то есть способности вызывать заболевания у других организмов, и устойчивости к антибиотикам. Также эта информация поможет глубже изучить эволюцию и процесс мутации бактерий, а также научиться прогнозировать возможные изменения в геноме», — отметили в пресс-службе.