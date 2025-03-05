Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергетики Ростовской области перешли на особый режим из-за штормового ветра

Энергетики усилили работу из-за сильного ветра в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за сильного ветра. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Привлечь к устранению неполадок готовы около 470 бригад из более чем 2 тысяч человек. Задействовать могут тысячу единиц спецтехники. В наличии имеются автовышки, дизель-генераторные установки и другое необходимое оборудование.

— В условиях непогоды энергетикам нужно взаимодействовать с главами муниципалитетов, оперативно обмениваться информацией и при необходимости привлекать специалистов ДПЧС для обрезки деревьев, — сказал Игорь Сорокин.

Жителям Дона напоминают: порывы ветра могут приводить к обрыву проводов и, как следствие, перебоям в электроснабжении. В таких случаях следует обращаться в диспетчерские службы энергокомпаний.