Энергетики Ростовской области перешли на особый режим из-за штормового ветра

Энергетиков Ростовской области перевели на особый режим работы из-за сильного ветра. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Привлечь к устранению неполадок готовы около 470 бригад из более чем 2 тысяч человек. Задействовать могут тысячу единиц спецтехники. В наличии имеются автовышки, дизель-генераторные установки и другое необходимое оборудование.
— В условиях непогоды энергетикам нужно взаимодействовать с главами муниципалитетов, оперативно обмениваться информацией и при необходимости привлекать специалистов ДПЧС для обрезки деревьев, — сказал Игорь Сорокин.
Жителям Дона напоминают: порывы ветра могут приводить к обрыву проводов и, как следствие, перебоям в электроснабжении. В таких случаях следует обращаться в диспетчерские службы энергокомпаний.