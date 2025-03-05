Какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

При этом эксперт подчеркнул, что в квитанции обязательными являются строки, относящиеся к содержанию жилого помещения и общедомового имущества, а также все коммунальные услуги, включая холодную и горячую воду, отопление, электроэнергию и обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Все остальное относится к необязательным платежам, которые россияне имеют право не оплачивать.