В Казани подвели итоги конкурса «Учитель года — 2025»

«Чтобы работать учителем, надо иметь большое сердце, душу, большой талант и призвание. И я рад, что лучшие учителя работают у нас в Казани. Вы задаете тренды не только в республике и Поволжье, но и в России. Наши учителя, директора школ, которых мы сегодня будем награждать, побеждают во всероссийских конкурсах, в различных форумах. Вы готовите олимпиадников, которые приносят славу и победы не только Татарстану, но и России, завоевывая золотые медали на чемпионатах, предметных олимпиадах, на различных других соревнованиях», — сказал Метшин.