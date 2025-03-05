Генетик Беликова: советские ученые клонировали мышь задолго до овечки Долли

«Это связано с особенностями репродуктивной системы собак, однако ученым из Южной Кореи удалось преодолеть эти ограничения и клонировать собаку. Донором ядра для Снаппи стал взрослый кобель Тай. Как и Тай, собаки прожили 10 и 12 лет соответственно, и были усыплены в связи с осложнениями, вызванными раком — типичным заболеванием для породистых собак. До развития рака, обе собаки были здоровы. Интересный факт: самого Снаппи тоже клонировали, в результате чего родилось четыре клона, один из которых умер вскоре после рождения по причинам, не связанным достоверно с его происхождением. Здоровье трех других щенков было оценено в возрасте девяти месяцев как хорошее, после чего мало известно про их судьбу», — отметила Шакирова.