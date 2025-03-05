Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе женщина родила 14-го ребенка

Жительница Херсонской области родила в Крыму 14-го ребенка.

В Севастополе женщина родила 14-го ребенка.

О многодетной маме в своем telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что женщина переехала на полуостров из Херсонской области по заключенному между департаментами здравоохранения соглашению.

«Маму-героиню зовут Татьяна. Она признается, что переживала, ведь дорога ей предстояла неблизкая. Но врачи нашего севастопольского роддома сделали всё возможное, чтобы не только оказать маме качественную и своевременную медицинскую помощь, но и окружить ее вниманием и заботой», — написал Развожаев.

Врачи отметили, что этот случай — уникальный и с подобным они не сталкивались. Медики переживали, ведь 14-ые по счету роды могут сопровождаться акушерскими рисками. Однако все прошло благополучно, и на свет появился здоровый мальчик, которого родители назвали Тимофеем.

И малыш, и мама чувствуют себя хорошо, они уже выписались и находятся дома.

По традиции многодетным родителям вручили памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе».