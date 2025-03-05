В Севастополе женщина родила 14-го ребенка.
О многодетной маме в своем telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что женщина переехала на полуостров из Херсонской области по заключенному между департаментами здравоохранения соглашению.
«Маму-героиню зовут Татьяна. Она признается, что переживала, ведь дорога ей предстояла неблизкая. Но врачи нашего севастопольского роддома сделали всё возможное, чтобы не только оказать маме качественную и своевременную медицинскую помощь, но и окружить ее вниманием и заботой», — написал Развожаев.
Врачи отметили, что этот случай — уникальный и с подобным они не сталкивались. Медики переживали, ведь 14-ые по счету роды могут сопровождаться акушерскими рисками. Однако все прошло благополучно, и на свет появился здоровый мальчик, которого родители назвали Тимофеем.
И малыш, и мама чувствуют себя хорошо, они уже выписались и находятся дома.
По традиции многодетным родителям вручили памятную медаль «Родившемуся в городе-герое Севастополе».