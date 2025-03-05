В Севастополе женщина родила 14-го ребенка.

«Маму-героиню зовут Татьяна. Она признается, что переживала, ведь дорога ей предстояла неблизкая. Но врачи нашего севастопольского роддома сделали всё возможное, чтобы не только оказать маме качественную и своевременную медицинскую помощь, но и окружить ее вниманием и заботой», — написал Развожаев.