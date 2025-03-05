«Мы гонимся не за туристами, а за их деньгами»: Ермак назвал главный калининградский тренд 2025 года

Вклад в РБ (региональный бюджет — ред.) считается в деньгах. Поэтому мы не гонимся никогда за количеством туристов. Мы гонимся за количеством денег, которые туристы привносят в экономику Калининградской области. Вот здесь есть цифра — 24 миллиарда. Это объём трат за 2024 год только по Сбераналитике, по картам банка. Это плюс наличка, плюс траты по другим картам других банков, плюс то, что было оплачено из других регионов при бронировании гостиниц. Вот этот показатель, его динамика, является для нас безусловной ценностью.