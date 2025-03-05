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В историческом центре Уфы реализовали уникальный проект

Реализация проекта даст хороший импульс развитию туризма в Уфе, считают власти.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе открылся тренировочно-развлекательный комплекс «Зиплайн». Об уникальном проекте рассказал мэр города Ратмир Мавлиев в своем telegram-канале.

По его словам, съезжая по канату можно увидеть реку, лес и скалы. Зиплайн вместе с Водонапорной башней создали полноценный туристический ансамбль в историческом центре города. Появление этих объектов, уверен Мавлиев, позволит дать хороший импульс развитию туризма в Уфе.

— Большая комплексная работа дает свои результаты. Увеличили турпоток в 1,5 раза, вошли в топ-3 самых гостеприимных городов нашей страны, — написал глава администрации.

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