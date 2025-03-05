Авиазавод имени Бериева в Таганроге получил иск на 166 млн рублей

В Арбитражном суде Ростовской области рассмотрят финансовые претензии к таганрогскому ТАНТК имени Бериева. Информация опубликована в электронной картотеке дел.
Истцом выступает АО «Концерн радиостроения “Вега”. Организация требует взыскать с донского предприятия долг в 158,4 млн рублей, а также неустойку в 7,5 млн рублей за период с сентября по ноябрь 2024 года.
Известно, что заявление поступило в феврале 2025 года, в том же месяце материалы приняли к рассмотрению. Предварительное слушание назначили на 7 апреля. Сторонам при этом напомнили о возможности мирового соглашения.
Напомним, на площадке ТАНТК имени Бериева в Таганроге занимаются разработкой новой авиатехники, а также серийным производством летательных аппаратов различного назначения. В частности, ведется производство самолетов-амфибий Бе-200ЧС.