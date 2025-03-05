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Под Ростовом на трассе грузовик врезался в стоящий на обочине полуприцеп

В Ростовской области в ДТП с двумя грузовиками пострадал мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области 5 марта 2025 года в 09:10 трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на остановившийся из-за технической неисправности на обочине полуприцеп KOGEL SNCO 24 в составе автопоезда с тягачом Daf.

В результате аварии водитель Hyundai получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудниками полиции.