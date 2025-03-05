Как британцы вступились за рэпера назло России

Что будет сейчас с Оксимироном? Как ни странно, я у наших либералов, которые нынче преимущественно отбыли за границу, вижу проблески рассудка. Не поверите, но после стольких лет накалывания на одни и те же иголки они, кажется, усвоили урок. Я не увидела ни одного слепого торопливого крика в защиту Оксимирона! Даже вездесущая Екатерина Шульман, спикер по всем вопросам, которая попала когда-то в песню этого рэпера, сдержанна. Неужели они наконец поняли, что и среди своих бывают подонки? Кроме того, теперь они живут на Западе, где с репутацией строго: за защиту педофила можно вылететь из всех фондов и институтов. Это у нас им ничего не было: раз за разом ошибались, вставали горой за подлецов и при этом не вылезали из эфиров. Там так нельзя.