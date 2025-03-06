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Кроссворд на 6 марта 2025

6 марта — день рождения одного из самых влиятельных мастеров эпохи Возрождения, Микеланджело Буонарроти. Предлагаем проверить свои знания о жизни и творчестве этого гениального скульптора и архитектора с помощью нашего кроссворда.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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