Кроссворд на 6 марта 2025

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6 марта — день рождения одного из самых влиятельных мастеров эпохи Возрождения, Микеланджело Буонарроти. Предлагаем проверить свои знания о жизни и творчестве этого гениального скульптора и архитектора с помощью нашего кроссворда.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.