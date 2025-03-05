Прокуратура Беларуси заблокировала сайт Legalize Belarus за вред госинтересам

Ресурс публиковал информацию, которая не соответствует действительности, была нацелена сформировать у граждан ложную убежденность в отсутствии общественной опасности ряда преступлений против здоровья, убеждала в необходимости легализовать свободный оборот наркотиков и в их безвредности. Еще на портале были ссылки на экстремистские ресурсы, отчеты о работе так называемых «демократических сил».