Прокуратура Беларуси заблокировала сайт Legalize Belarus за вред госинтересам

В Беларуси ограничен доступ к интернет-ресурсу Legalize Belarus, сообщила служба информации прокуратуры Минской области.
Причиной блокировки сайта стала размещаемая там информация, которая способна нанести вред национальным интересам республики. Доступ к сайту ограничили из-за нарушений закона о СМИ.
Ресурс публиковал информацию, которая не соответствует действительности, была нацелена сформировать у граждан ложную убежденность в отсутствии общественной опасности ряда преступлений против здоровья, убеждала в необходимости легализовать свободный оборот наркотиков и в их безвредности. Еще на портале были ссылки на экстремистские ресурсы, отчеты о работе так называемых «демократических сил».
Прокурором Минской области вынесено постановление об ограничении доступа к данному сайту, которое исполнено незамедлительно предприятием «БелГИЭ».
Тем временем МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов.