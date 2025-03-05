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Прокуратура Беларуси заблокировала сайт Legalize Belarus за вред госинтересам

Прокуратура сообщила про блокировку сайта Legalize Belarus из-за вреда национальным интересам.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси ограничен доступ к интернет-ресурсу Legalize Belarus, сообщила служба информации прокуратуры Минской области.

Причиной блокировки сайта стала размещаемая там информация, которая способна нанести вред национальным интересам республики. Доступ к сайту ограничили из-за нарушений закона о СМИ.

Ресурс публиковал информацию, которая не соответствует действительности, была нацелена сформировать у граждан ложную убежденность в отсутствии общественной опасности ряда преступлений против здоровья, убеждала в необходимости легализовать свободный оборот наркотиков и в их безвредности. Еще на портале были ссылки на экстремистские ресурсы, отчеты о работе так называемых «демократических сил».

Прокурором Минской области вынесено постановление об ограничении доступа к данному сайту, которое исполнено незамедлительно предприятием «БелГИЭ».

Тем временем МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары после жалоб белорусов.