Ответы на кроссворд на 6 марта 2025: интересные факты про Микеланджело Буонарроти

4. Пьета

«Ватиканская Пьета» является одной из ранних и наиболее значимых работ Микеланджело. Он работал над скульптурой в период с 1496 по 1501 год, хотя контракт с заказчиком предусматривал всего один год на исполнение. Подчеркивая свою требовательность к материалу, скульптор провел девять месяцев в Карраре, выбирая идеальный блок мрамора и организуя его доставку в Рим. Споры об авторстве побудили Микеланджело вырезать на поясе Богоматери надпись: «MICHEL.AGELVS BONAROTVS FLORENT.FACIEBAT» (Микеланджело Буонарроти флорентинец исполнил). В настоящее время «Пьета» находится в Соборе Святого Петра в Ватикане, в специально отведенной капелле.