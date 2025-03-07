Ответы на кроссворд на 6 марта 2025: интересные факты про Микеланджело Буонарроти

По горизонтали:
1. Барокко
Эпоха барокко характеризовалась созданием кунсткамер, интересом к ювелирному искусству и стремлением к необычному в интерьере. Барокко берет корни в итальянском Возрождении, но отличается грандиозностью ансамблей и активным взаимодействием с пространством, разрушая классическую систему. Микеланджело часто считают «отцом барокко» за разрушение классических архитектурных принципов.
2. Портрет
Микеланджело, в отличие от многих художников, не писал пейзажи и портреты. Он отказывался от заказов на портретную живопись, полагая, что она не способна выразить идеал красоты. Его внимание было сосредоточено на форме: Микеланджело изображал фигуры, головы, торсы, а также отдельные части тела.
3. Тринадцать
Микеланджело прожил долгую жизнь, почти 89 лет, охватив период от расцвета Высокого Возрождения до формирования искусства Контрреформации. За это время на папском престоле сменилось тринадцать человек, девять из которых были заказчиками работ Микеланджело.
4. Суд
Фреска Микеланджело «Страшный суд» украшает алтарную стену Сикстинской капеллы в Ватикане. Художник работал над ней с 1537 по 1541 год, спустя 25 лет после завершения росписи потолка капеллы. Эта масштабная фреска изображает второе пришествие Христа и апокалипсис. «Страшный суд» считается последним крупным произведением эпохи Возрождения и предвестником нового периода, связанного с кризисом гуманистических идеалов.
По вертикали:
1. Биография
О жизни и творчестве Микеланджело сохранилось множество свидетельств: записи современников, его личные письма, контракты, профессиональные заметки. Примечательно, что Микеланджело стал первым западноевропейским художником, биография которого была издана еще при его жизни.
2. Давид
Статуя «Давид», созданная Микеланджело в начале XVI века, считается одним из важнейших произведений искусства эпохи Возрождения. Скульптура представляет собой изображение библейского персонажа Давида, запечатленного непосредственно перед его легендарной битвой с Голиафом. Помимо художественной ценности, «Давид» получил политическую интерпретацию, став олицетворением Флорентийской республики и ее борьбы за независимость. В настоящее время оригинал находится в Академии изящных искусств во Флоренции.
3. Ватикан
Микеланджело оставил значительный след в искусстве Ватикана и Рима. В период с 1508 по 1512 год он расписал потолок Сикстинской капеллы, изображающий историю человечества от сотворения мира до потопа и включающий более 300 фигур. В 1534—1541 годах Микеланджело вернулся в Сикстинскую капеллу для создания фрески «Страшный суд». В 1546 году Микеланджело был назначен главным архитектором Рима, внеся значительный вклад в формирование архитектурного облика города, включая ансамбль площади Капитолия и архитектурные элементы Ватиканского собора.
4. Пьета
«Ватиканская Пьета» является одной из ранних и наиболее значимых работ Микеланджело. Он работал над скульптурой в период с 1496 по 1501 год, хотя контракт с заказчиком предусматривал всего один год на исполнение. Подчеркивая свою требовательность к материалу, скульптор провел девять месяцев в Карраре, выбирая идеальный блок мрамора и организуя его доставку в Рим. Споры об авторстве побудили Микеланджело вырезать на поясе Богоматери надпись: «MICHEL.AGELVS BONAROTVS FLORENT.FACIEBAT» (Микеланджело Буонарроти флорентинец исполнил). В настоящее время «Пьета» находится в Соборе Святого Петра в Ватикане, в специально отведенной капелле.
Интересный факт о Микеланджело Буонарроти:
Творческое наследие Микеланджело также включает поэтические произведения, которые рассматриваются как важная часть культуры эпохи Возрождения. До наших дней дошло около трехсот стихотворений, в которых преобладают темы воспевания человека, горечи разочарования и одиночества художника. Основными поэтическими формами, используемыми Микеланджело, являются мадригал и сонет. Значительная часть ранних стихов была уничтожена автором в 1518 году, а часть — незадолго до смерти.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.