Бастрыкин затребовал доклад по незаконной торговле мигрантов у метро «Приморская»

Как сообщили в информационном центре СК, в ведомство поступило обращение по вопросу осуществления приезжими гражданами незаконной предпринимательской деятельности возле станции метро «Пионерская». В сообщении уточняется, что «длительное время иностранные граждане без разрешительной документации осуществляют торговлю продуктами питания, а также овощами и фруктами, используя тележки из супермаркетов». При этом, несмотря на обращения местных жителей в полицию, должные меры к нарушителям не принимаются, отметили в Следкоме.