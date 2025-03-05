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Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

Осадки, туман и ветер.

Сейчас в Ричмонде: +15° 8 м/с 77% 751 мм рт. ст. +10°

В ряде областей страны и всех мегаполисах на 6 марта объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Гололед и ветер ожидаются в Кызылординской области и Мангистау.

Туман, гололед и ветер — в Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.

Снег, дождь, метель, гололед, метель и ветер прогнозируются в Астане, Улытау, ЗКО, области Абай, Атырауской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Актюбинской областях.

В Шымкенте — ветер.

Дождь, туман и ветер — в Туркестанской области.

Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО.

Снег, метель, гололед и ветер — в СКО.

Ветер — в Жетысу.