Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

В ряде областей страны и всех мегаполисах на 6 марта объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
Гололед и ветер ожидаются в Кызылординской области и Мангистау.
Туман, гололед и ветер — в Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.
Снег, дождь, метель, гололед, метель и ветер прогнозируются в Астане, Улытау, ЗКО, области Абай, Атырауской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Актюбинской областях.
В Шымкенте — ветер.
Дождь, туман и ветер — в Туркестанской области.
Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО.
Снег, метель, гололед и ветер — в СКО.
Ветер — в Жетысу.