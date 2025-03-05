Белстат: на тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Большинство белорусок живут в городе, работают в сфере услуг, общаются в соцсетях и выходят замуж до 27 лет, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
Согласно информации Белстата, в стране на 1 января 2024 года насчитывалось 4 миллиона 929 тысяч 249 женщин. Это почти 54% от общей численности населения.
Из этого следует, что на 1 тысячу мужчин в Беларуси приходилось 1166 женщин. При этом стоит отметить, что в возрастной категории 65 лет и старше на тысячу мужчин приходилось почти две тысячи женщин, а в категории до 30 лет — всего 962 женщины.
Живут в городе и выходят замуж до 27
По данным переписи населения 2019 года, около 85% женщин в стране являются по национальности белорусками. Порядка 80% из них проживают в городе. Средний возраст — 43,9 года.
По статистике, белорусские женщины выходят замуж в первый раз в 26,7 года. Повторный брак был в 40,3 года.
В 2024 году в Беларуси в брак вступили 46 242 женщины, из них впервые — только 28 146. Каждая четвертая выходила замуж в возрасте 20−24 лет.
Первого ребенка в большинстве женщины рожают после 27.
Russian Boy, уеду с тобой
В прошлом году белорусские невесты заключили 1856 браков с иностранными женихами. Больше всего с россиянами — 957.
Также белоруски выходили замуж за литовцев — 73, турков — 69, украинцев — 56 и казахстанцев — 49.
Каждая вторая — начальница
Почти 57% женщин в Беларуси имеют высшее или среднее специальное образование. Более 74% белорусок работает в сфере услуг.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств в 2024 году, которое проводилось в целях изучения проблем занятости населения, наиболее приоритетными сферами работы у белорусок были здравоохранение и социальные услуги, образование, финансовая и страховая деятельность.
По статистике каждый второй руководитель в Беларуси — женщина.