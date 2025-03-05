Белстат: на тысячу мужчин в Беларуси приходится 1166 женщин

Из этого следует, что на 1 тысячу мужчин в Беларуси приходилось 1166 женщин. При этом стоит отметить, что в возрастной категории 65 лет и старше на тысячу мужчин приходилось почти две тысячи женщин, а в категории до 30 лет — всего 962 женщины.