«Если этого не произойдет, то автомобиль заберут на штрафстоянку». Госконтроль потребовал от белорусов освободить дворы от автохлама

В Беларуси по требованию Комитета госконтроля дворы освобождаются от неэксплуатируемых автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.
В КГК обратили внимание, что февральская горячая линия по проблемам автохлама во дворах вызвала большой интерес. За два дня от белорусов поступило свыше 180 звонков и еще 375 сообщений прислали в чат-бот телеграм-канала Госконтроля. Информация о проблемах с атвохламом поступала со всех регионов, но примерно половина сообщений — от минчан.
Поступившую информацию Госконтроль перенаправил местным властям для принятия мер. С того времени многие владельцы автохлама уже получили извещения и убрали свой транспорт со дворов. На это после получения извещения автовладельцу дается 30 дней.
— Если этого не произойдет, то автомобиль заберет на штрафстоянку эвакуатор, — предупредили в Госконтроле.
Также КГК в марте-мае проведет дополнительные контрольно-аналитические мероприятия по проблематике автохлама во дворах.
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