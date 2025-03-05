«Если этого не произойдет, то автомобиль заберут на штрафстоянку». Госконтроль потребовал от белорусов освободить дворы от автохлама

В КГК обратили внимание, что февральская горячая линия по проблемам автохлама во дворах вызвала большой интерес. За два дня от белорусов поступило свыше 180 звонков и еще 375 сообщений прислали в чат-бот телеграм-канала Госконтроля. Информация о проблемах с атвохламом поступала со всех регионов, но примерно половина сообщений — от минчан.