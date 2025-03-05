В 2025 году в Каменске-Шахтинском заменят 0,5 км проблемного коллектора

В 2025 году на улице Ворошилова в Каменске-Шахтинского планируют заменить почти 0,5 км проблемного канализационного коллектора, а в 2026 году должны выполнить реконструкцию оставшегося участка протяженностью 1,2 км. Всего обновят 2,3 км, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Реконструкцию коллектора начали в прошлом году, работы были разделены на три этапа. В результате модернизации диаметр трубопровода увеличится с 800 мм до 1000 мм.
Также в Каменске-Шахтинском уделяют особое внимание качеству питьевой воды. Власти уверены, что временные изменения свойств поступающего ресурса в весенний период, не влияют на его безопасность. К тому же сейчас применяются современные методы очистки.
Кроме того, во втором квартале 2025 года в городе планируют в тестовом режиме запустить установку для смягчения водопроводной воды.
— Уделяем особое внимание модернизации системы водоснабжения в регионе, и в частности — в Каменске-Шахтинском. Кроме запуска нового оборудования для смягчения воды, планируется завершить ремонт скорых фильтров. Сейчас из 14 работают только семь, что недопустимо, — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.