Партию носилок с моноколесом изготовили в Иркутске для нужд СВО. Как сообщили в администрации областного центра, они помогут упростить эвакуацию травмированных военных. Груз готовили работники Иркутского авиационного завода. В скором времени наши бойцы получат девять новых комплектов носилок.