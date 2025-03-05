Партию носилок с моноколесом изготовили в Иркутске для нужд СВО. Как сообщили в администрации областного центра, они помогут упростить эвакуацию травмированных военных. Груз готовили работники Иркутского авиационного завода. В скором времени наши бойцы получат девять новых комплектов носилок.
— Поддержку нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции оказываем на регулярной основе. Как правило, это автомобильная техника, дроны, медицинские устройства, охотничьи ружья и патроны к ним, различные инструменты, медикаменты и другое. Собираем большое число адресных посылок, которые передаем землякам лично в руки, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Приспособление включает две части: складную раму с колесом и сами носилки. Оборудование уже успело себя проявить в действии. За ленточку уже ушло 16 штук транспортировочных устройств.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Зиминского района погиб в зоне СВО.