Сергей Анищенков покинул пост первого замглавы минобразования Ростовской области

Напомним, Сергей Анищенков — родился и вырос в станице Кривянской. Окончил ЮРГТУ (НПИ) и ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)». В разные годы до назначения в министерство образования региона был учителем информатики, заместителем школьного директора по научно-методической работе, начальником отдела образования администрации Октябрьского района и заместителем главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам.