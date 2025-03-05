Сергей Анищенков покинул пост первого замглавы минобразования Ростовской области

Сергей Анищенков покинул пост первого заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области. Эту информацию со ссылкой на минобразования региона подтвердили в пресс-центре донского правительства.
— Сергей Анищенков ушел с должности по собственной инициативе с 9 января 2025 года, — прокомментировали власти.
Комментарий предоставили после запроса журналистов.
Напомним, Сергей Анищенков — родился и вырос в станице Кривянской. Окончил ЮРГТУ (НПИ) и ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)». В разные годы до назначения в министерство образования региона был учителем информатики, заместителем школьного директора по научно-методической работе, начальником отдела образования администрации Октябрьского района и заместителем главы администрации Октябрьского района по социальным вопросам.