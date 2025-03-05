Герой РФ стал первым участником отбора кандидатов «Единой России» в гордуму Ростова

— Уровень ответственности перед будущими кандидатами высокий, поскольку представительные органы городов решают множество задач местного значения и активно участвуют в проектах развития городов. Через предварительное голосование кандидаты получают возможность, как можно раньше погрузиться в жизнь своего избирательного округа, рассказать людям о себе, собрать проблемные вопросы и наказы. Вместе с избирателями «Единая Россия» сформирует сильную команду на предстоящих выборах, — отметил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.