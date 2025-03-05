Герой РФ стал первым участником отбора кандидатов «Единой России» в гордуму Ростова

«Единая Россия» проведет на Дону электронное предварительное голосование для отбора своих кандидатов на предстоящие в 2025 году основные и дополнительные выборы.
На будущих сентябрьских выборах выберут новые составы гордум Ростова-на-Дону, Волгодонска, Донецка, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт, Гуково и Зверево.
Также пройдут довыборы депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13.
На основе предварительного голосования «Единая Россия» вместе с избирателями определит наиболее достойных кандидатов на осенние выборы, рассказали в партии.
— Уровень ответственности перед будущими кандидатами высокий, поскольку представительные органы городов решают множество задач местного значения и активно участвуют в проектах развития городов. Через предварительное голосование кандидаты получают возможность, как можно раньше погрузиться в жизнь своего избирательного округа, рассказать людям о себе, собрать проблемные вопросы и наказы. Вместе с избирателями «Единая Россия» сформирует сильную команду на предстоящих выборах, — отметил секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
С сегодняшнего дня и до 24 апреля принимаются заявки на регистрацию кандидатов.
Первым подал документы для участия в предварительном голосовании по городской Думе Ростова Андрей Манухин — ветеран специальной военной операции, гвардии младший лейтенант. Он имеет большой боевой опыт. Исполнял воинский долг с самого начала специальной военной операции. Указом Президента России удостоен звания Героя России, также награждён Орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.
— Мне небезразлична судьба страны, которую я защищал, и судьба моего города, в котором я живу. Поэтому я принял решение идти в политику, буду участвовать в отборе кандидатов партии «Единая Россия» и дальше баллотироваться в городскую Думу. Партия поддерживает курс нашего Президента Владимира Владимировича Путина, который дал четкий сигнал участникам спецоперации вносить вклад в развитие нашей страны, — подчеркнул Андрей Манухин.
В основе своей программы он назвал патриотическое воспитание молодежи, расширение мер поддержки участников СВО и их семей, работу с вопросами избирателей.
Добавим, для подготовки кандидатов и политических технологов «Единая Россия» проводит новый набор в проект «ПолитСтарт». С подробной информацией о предварительном голосовании можно ознакомиться на платформе PG.ER.RU.