Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 6 марта 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 6 марта 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Краснознаменная, 40 — с 09.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Молодова, 17; Пионерская, 13 (подъезды 3−6); пр. Победы, 298 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Градский прииск, ч/с: Шершневская, 67−95, 56−72; Звенигородская, 2−28, 1−19-А; Городская, 37, 43, 47, 47-А, 51, 64−70; Кудрина, 14−36, 5−23; Качалина, 5, 7, 9, 2−24; Полянка, 15, 17, 18, 24 — с 08.00 до 18.00;
— пос. Миасский, ч/с: Индивидуальная, 67-Б-83, 60−98; 2-я Индивидуальная, 41−49, 42−86 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Гончаренко, 71, 77 — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— 50-летия ВЛКСМ, 41-А, 41-Б, 43-Б — с 10.00 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Я. Гашека, 18, 24 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Вахтангова, 1, 2, 3, 3-А, 5, 5-А, 7, 8, 10, 10-А; Трудовая, 18; Павелецкая, 15 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Артиллерийская, 101; Салютная, 52; Грибоедова, 40-Б — с 09.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— Танкистов, 154 (подъезды 2−4); Марченко, 25 (подъезд 1); 2-я Эльтонская, 34 (подъезды 1−3) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Первоозерный, ч/с: Танкистов, 110−122; Краснофлотская, 8−45; пер. Магистральный, 3−16; пер. Поршневой, 4−16 — с 08.30 до 17.00;
— 2-я Эльтонская, 56, 58, 60, 69 — с 08:30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Елькина, 43, 45-А; Кирова, 104; Энгельса, 21, 3/2 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.