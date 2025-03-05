Прощание с Леонидом Сикоруком прошло в Новосибирске в соборе имени Александра Невского

Леонид Сикорук был автором и ведущим телепроекта «Физика для малышей», который получил популярность в СССР и за его пределами. Он стоял у истоков создания Новосибирского планетария, а также основал студию «Старая мельница», где работали над научно-популярными фильмами.
Коллеги Леонида Сикорука, такие как режиссер-документалист Элла Давлетшина, поделились воспоминаниями о нем. Давлетшина отметила его уникальные способности в различных областях — от музыки и живописи до физики и астрономии. В частности, она рассказала о его проекте «Физика для малышей», который был поддержан благодаря его упорству и таланту решать сложнейшие задачи.
Кинокритик Алексей Кожемякин, который работал с Сикоруком в НГТУ НЭТИ, подчеркнул его способность увлекательно объяснять сложные научные концепции. По его словам, Сикорук вдохновлял людей своим энтузиазмом, и именно благодаря ему был построен Большой Новосибирский планетарий.
Напомним, что о смерти Леонида Сикорука стало известно 3 марта.