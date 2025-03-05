Прощание с Леонидом Сикоруком прошло в Новосибирске в соборе имени Александра Невского

Коллеги Леонида Сикорука, такие как режиссер-документалист Элла Давлетшина, поделились воспоминаниями о нем. Давлетшина отметила его уникальные способности в различных областях — от музыки и живописи до физики и астрономии. В частности, она рассказала о его проекте «Физика для малышей», который был поддержан благодаря его упорству и таланту решать сложнейшие задачи.