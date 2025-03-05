Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии детям участников СВО предоставят бесплатное питание

В Башкирии расширили перечень получателей полноценного бесплатного питания молочной кухни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии расширили список получателей полноценного молочного питания. Изменения были внесены в республиканское законодательство.

В перечень были добавлены дети участников СВО до трех лет. Чтобы получить молочную продукцию, родителям необходимо предоставить справку-подтверждение участия в спецоперации на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.

Ранее в Башкирии приняли решение кормить детей участников СВО будут дважды кормить в школах бесплатно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.