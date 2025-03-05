В Башкирии детям участников СВО предоставят бесплатное питание

В Башкирии расширили список получателей полноценного молочного питания. Изменения были внесены в республиканское законодательство.
В перечень были добавлены дети участников СВО до трех лет. Чтобы получить молочную продукцию, родителям необходимо предоставить справку-подтверждение участия в спецоперации на территориях Украины, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона.
Ранее в Башкирии приняли решение кормить детей участников СВО будут дважды кормить в школах бесплатно.
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