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Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Количество острых респираторных заболеваний в Бахчисарайском районе превысило республиканский эпидпорог на 40%. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

Источник: РИА "Новости"

На территории Бахчисарайского района вводится временный запрет на проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.

«В районе отмечен рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с уровнем заболеваемости прошлой недели на 129%. Показатель превысил республиканский эпидпорог на 40%», — сообщили власти района.

С 10 февраля за медпомощью обратилось 3505 человек с диагнозом ОРВИ и 47 человек с диагнозом грипп.

Из-за роста заболеваемости в районе на дистанционное обучение перевели девять общеобразовательных и шесть школьных организаций, закрыли 51 класс. Также остановили работу 14 групп в пяти детсадах.

В организациях, учреждениях, предприятиях и в общественном транспорте будет усилен масочный и дезинфекционный режим.

Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на начало недели на полуострове закрыто 42 школы. А также восемь закрытых дошкольных учреждений.