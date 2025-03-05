Эпидпорог по ОРВИ в Бахчисарайском районе Крыма превышен на 40%

На территории Бахчисарайского района вводится временный запрет на проведение массовых, культурных, спортивных и других мероприятий.
«В районе отмечен рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с уровнем заболеваемости прошлой недели на 129%. Показатель превысил республиканский эпидпорог на 40%», — сообщили власти района.
С 10 февраля за медпомощью обратилось 3505 человек с диагнозом ОРВИ и 47 человек с диагнозом грипп.
Из-за роста заболеваемости в районе на дистанционное обучение перевели девять общеобразовательных и шесть школьных организаций, закрыли 51 класс. Также остановили работу 14 групп в пяти детсадах.
В организациях, учреждениях, предприятиях и в общественном транспорте будет усилен масочный и дезинфекционный режим.
Ранее сообщали, что в Крыму продолжается рост ОРВИ, в связи с чем на начало недели на полуострове закрыто 42 школы. А также восемь закрытых дошкольных учреждений.