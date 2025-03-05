Гостья Омска пожаловалась на нехватку в городе общественных туалетов

Представители городской администрации также отозвались на пост и сообщили, что в Омске есть бесплатные и доступные общественные уборные. В комментарии мэрии указано, что на территории города функционируют туалеты на бульваре Победы, бульваре Мартынова, в сквере Юбилейный, а также в парке 30 лет ВЛКСМ (три модуля, один из которых бесплатный). В парке 300-летия Омска расположены два бесплатных туалета.