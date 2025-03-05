Гостья Омска пожаловалась на нехватку в городе общественных туалетов

В паблике «Инцидент Омск» появилось гневное сообщение от гостьи Омска. Женщина в красках рассказала, что несколько часов была вынуждена искать общественный туалет по навигатору, а в итоге так его и не нашла. Те уборные, что значились на карте, увы, были закрыты.
Публикация вызвала бурную реакцию омичей, которые посоветовали автору искать туалеты в кафе, крупных торговых центрах и на заправках вдоль трассы. Многие отметили, что посещение таких туалетов, как правило, бесплатное.
Представители городской администрации также отозвались на пост и сообщили, что в Омске есть бесплатные и доступные общественные уборные. В комментарии мэрии указано, что на территории города функционируют туалеты на бульваре Победы, бульваре Мартынова, в сквере Юбилейный, а также в парке 30 лет ВЛКСМ (три модуля, один из которых бесплатный). В парке 300-летия Омска расположены два бесплатных туалета.
Администрация признала проблему нехватки общественных туалетов и пояснила, что размещение новых модулей ограничено техническими возможностями.
Ранее мы писали, что омич выплатит более 1 млн рублей за торговлю спиртным и сигаретами «из-под полы».