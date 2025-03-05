Первый в России центр памяти о героях СВО появился в Иркутской области

Первый в России центр сохранения памяти о героях СВО появился в Иркутской области. Его создали при государственном архиве. Предполагается, что там соберут документы, письма бойцов спецоперации, информацию о волонтерах связанных с СВО. На открытии центра присутствовали военнослужащие и родные погибших героев.
Главная цель такого центра — сохранение истории. Желающие могут передать документы или информацию о защитниках Отечества в архив. Там ее сохранят для будущих поколений.
Кроме того госархив региона объявил о старте проекта «Герои нашего времени». С помощью него можно познакомится с работой центра и передать информацию о подвигах бойцов СВО через QR-код.