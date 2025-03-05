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Глава Генштаба Муравейко назвал ситуацию на западных границах Беларуси непростой

В Гештабе Беларуси ситуацию на западной границе республики назвали непростой.

Источник: Комсомольская правда

Генштаб Беларуси оценивает текущую ситуацию на западных границах Беларуси как непростую. Соответствующее заявление, как пишет БелТА, сделал начальник Генерального штаба-первый замминистра обороны Павел Муравейко.

— Ситуация у наших границ непростая. За последние годы резко усилился процесс милитаризации сопредельных стран. В два, а то и в три раза увеличилось количество проводимых учений, — приводит слова Муравейко названный источник.

Павел Муравейко отметил также и тенденцию увеличения контингентов, которые размещены вблизи границ Беларуси. Так, по его словам, в настоящее время помимо национальных воинских контингентов Польши и стран Балтии на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США.

Что касается разведывательной деятельности по западному контору Беларуси, то, как констатировал Муравейко, относительно 2020 года ее интенсивность увеличилась примерно в пять раз.

— Раньше мы фиксировали два-три вылета самолетов в неделю, то теперь до 10 вылетов, которые полностью мониторят нашу территорию, — отметил глава Генштаба.

Ранее мы писали о том, что в Кремле сообщили, что Путин готов обсудить с Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам (тут про это).