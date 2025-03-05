Глава Генштаба Муравейко назвал ситуацию на западных границах Беларуси непростой

Павел Муравейко отметил также и тенденцию увеличения контингентов, которые размещены вблизи границ Беларуси. Так, по его словам, в настоящее время помимо национальных воинских контингентов Польши и стран Балтии на их территории размещается 17 батальонных тактических групп НАТО и США.